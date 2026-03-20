お笑いコンビ「EXIT」が20日、都内で単独ライブ「はつたんどく」の取材会を行った。テレビではお馴染みの存在であるEXITだが、兼近大樹は「EXITが単独ライブをやっていることを知らない人がほとんどだということに最近気がついた。これは由々しき事態だなと」と真剣な表情。タイトルについても「初めての方も来てくださいという意味も込めた」とし「初心にかえってまっすぐやりたい」と意気込んだ。4月19日の東京・有楽町よ