フジテレビの「FUJI FUTURE UPDATE第4弾〜LIVE番組発表会」が20日、東京・台場の同局で行われた。4月改編で、3月30日からリフレッシュする平日の情報番組のキャスターが勢ぞろいした。前に1時間拡大される「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時〜11時30分）のバナナマン設楽統（52）はフジテレビアナウンサー陣の真ん中に立って「なんか、立派な乙になったような気がする（笑い）。今まで放送されていなかった地域にも、日本全国津