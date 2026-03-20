中道改革連合の小川代表は20日、香川県・高松市内で演説し、日米首脳会談の受け止めとして「評価できる点を3つ。心配な点を2つ申し上げたい」と切りだした上で、「穏やかな会談、環境エネルギー確保に向けた道筋（の議論）そして、自衛隊について簡単には（艦船を）出せませんとはっきり言ったとすれば、大いに評価すべきだ。心配な点は、ドナルド、あなたが平和の守り神だ”というような言い方は、日本国民の感覚とはずれている。