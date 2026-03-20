放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターは20日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。19日（現地時間）、ホワイトハウスで行われた日米首脳会談に臨んだ高市早苗首相について「トランプ（大統領）ならではの高い評価を得られているのではないか」と分析した。トランプ氏は高市首相のホワイトハウス到着時、両手を広げて歓迎。高市首相は、トランプ氏に抱きつくようにハグし