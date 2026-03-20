首都高速道路は、1号羽田線下りの芝浦〜勝島間で通行止めを実施する。1号羽田線（東品川桟橋〜鮫洲埋立部）のリニューアル工事の一環。実施日時は5月9日から10日までの終日。荒天の場合は予備日に順延となる。予備日は、5月23日〜24日、6月6日〜7日、20日〜21日。首都高速道路や周辺の一般道路において、通常以上の渋滞・混雑が予想されることから、車のご利用を控えるなど渋滞・混雑緩和への協力を呼びかけている。通行止めの詳細