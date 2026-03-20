「なぜハチミツは糞より良いのか？」。指揮官が発する言葉としては、あまりに突飛なものかもしれない。女子アジアカップの決勝戦を前に、なでしこジャパンを率いるニルス・ニールセン監督が放った“迷言”が、大きな注目を集めているという。オーストラリアメディア『FOOTBALL360』は、「“なぜハチミツは糞より良いのか？”：日本の監督がサッカー界史上最も奇妙な例え話で唖然とさせた」と題した記事を掲載。オーストラリア