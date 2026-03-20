アイドルグループ『超ときめき♡宣伝部』のメンバー・吉川ひよりさんが20日、1st写真集『ひよりんっぽ』の発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【超ときめき♡宣伝部】吉川ひよりさん 1st写真集は「期待に応えられる一冊」アイドル10周年に感謝?今後10年も…ドンとこい！?と意欲吉川さんは?メンバーが立て続けに写真集を出す中で「私も写真集出してみたいな」っていう思いは芽生えていましたし、ファンの方