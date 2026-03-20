■第98回選抜高校野球大会第2日・第2試合神村学園 2ー0 横浜（20日甲子園）神村学園（鹿児島）は横浜（神奈川）に勝利。2年ぶりのセンバツ白星となった。横浜は史上4校目の春連覇ならず。3回、田中翔大（3年）の適時打と犠飛で横浜先発・織田翔希（3年）から2点を奪い取る。その後は先発の龍頭汰樹（3年）が横浜打線を寄せ付けず、被安打6で今大会初の完封を達成した。神村学園は2年ぶり7回目の出場。2005年の準優勝が過去