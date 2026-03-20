年金が月5万円だけという母親を支えるため、毎月10万円を仕送りしているケースは決して珍しくありません。 しかし「これだけの金額を渡していて、税金はかからないの？」「贈与税の対象になるのでは？」と不安になる人もいるのではないでしょうか。本記事では、仕送りと税金の関係や注意すべきポイントを分かりやすく解説します。 生活費の仕送りに贈与税はかかる？ 通常の生活費として、必要な範囲で都度渡し