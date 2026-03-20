スマートフォンの価格が上昇する中で、「できるだけ長く使うべきか」「一定の周期で買い替えるべきか」と悩む人は少なくありません。とりわけ、10万円前後の端末が一般的になると、買い替えのタイミングは家計への影響も無視できない要素となります。 もっとも、スマートフォンは使用年数や故障の状況、利用できる制度によって最適な選択が異なります。 本記事では、最新モデル「iPhone 17e」の概要を整理し