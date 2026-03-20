同じくらいの年収の人が年収の3倍以上もする車に乗っているのを見かけたとき、購入費用や維持費をどうまかなっているのか、不思議に感じる人もいるかもしれません。 本記事では、年収に見合った車の購入予算の目安をはじめ、年収以上の価格の車を購入できる仕組みや、実際にかかる維持費についてもご紹介します。 年収に見合った車の購入予算の目安 車の購入予算の目安は「年収の半分程度」とされています。車を購入