第９８回選抜高校野球大会第２日（２０日）第１試合は滋賀学園（滋賀）が長崎西（長崎）に５―４で勝利し、２回戦に駒を進めた。「完璧でした」と白い歯を見せるのは決勝打を放ってチームを勝利に導いた３番・吉森爽心（３年）だ。４ー４で迎えた第３打席、無死二塁から初球を振り抜き、ライトオーバーの適時三塁打。値千金の勝ち越し打に「勝負強い打撃が持ち味です。初球は絶対振ろうっていう気持ちでした。普通だったらバン