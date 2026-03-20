【モデルプレス＝2026/03/20】女優の宮崎優（ ※「崎」は正式には「たつさき」）と俳優の山下幸輝（WILD BLUE）が20日、都内で行われたABEMAとショードラの縦横連動ハイブリッドドラマ「バッドチョイス・グッドラブ」スペシャルイベントに出席。宮崎が座長として参考にした俳優を明かした。【写真】24歳イケメン俳優「まさかの間違い」直筆絵馬公開◆宮崎優、座長として参考にした俳優本作が初主演となる宮崎。これまでの共演作で