ボーイズグループBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、公開からわずか30分でミュージックビデオの再生回数400万回を突破した。3月20日13時、BTSは新曲『SWIM』のミュージックビデオを公開した。今回のミュージックビデオは、ポルトガル・リスボンの広大な海を背景に、本物の大型船と精巧なセットの両方を使用して撮影された。【一問一答】BTS、新アルバムを語るミュージックビデオは、果てしない海を航海する