ＮＭＢ４８の松岡さくらが大学卒業を報告し、多くの反響が寄せられている。松岡は２０日までに自身のインスタグラムで「本日、関西大学を卒業しました！」と学校名を明かして報告。「アイドル活動と学業の両立を支えてくれた両親、応援してくれた友達、先生や職員の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをかみしめ、「大学で学んだことを活かしてこれからも活動を頑張っていきます！」と抱負をつづった。はかま姿で卒