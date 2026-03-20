ソフトバンクが、ホセ・ダニエル・オスーナ氏を外国人育成打撃コーチとして招へいすることを発表した。育成外国人選手の打撃技術向上を目的として、新コーチを招き入れる。オスーナ氏は、ラテンアメリカの著名アカデミーである「ＯｚｕｎａＢａｓｅｂａｌｌＡｃａｄｅｍｙ」の代表兼コーチ。１５０名以上のプロ野球選手を輩出し、現在も複数の現役メジャーリーガーのパーソナル打撃コーチとしても活動している。背番号は