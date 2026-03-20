国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のインファンティノ会長は１９日、北中米Ｗ杯について「スケジュールは既に決まり、出場４８チームが間もなく出そろう。日程通りに開催されることを望む」と述べた。米国、メキシコ、カナダの３か国による共催となるＷ杯を巡っては、米国などの攻撃を受けたイランが１次リーグ３試合の試合会場を米国からメキシコに移すよう求めているが、同会長はイランへの言及を避けた上で「ＦＩＦＡは地政学的