国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１９日に開いた理事会で、ＦＩＦＡ主催の女子大会において、監督かアシスタントコーチの少なくともどちらか一方に女性の登用を義務付ける新規定を承認した。また、１人の女性医療スタッフをベンチに入れることも義務化する。ジェンダー平等の促進が背景にあるという。また、パレスチナ協会がイスラエルのクラブによる領内での活動が違法だと訴えている問題に関しては、「ヨルダン川西岸の法的