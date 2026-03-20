欧州カンファレンスリーグは１９日、各地で決勝トーナメント１回戦第２戦が行われた。＊＊＊英国遠征でスコットランド、イングランドと対戦する日本代表の主軸ボランチコンビが結果を残した。クリスタルパレス（イングランド）のＭＦ鎌田大地は、アウェーのＡＥＫラルナカ（キプロス）戦の延長前半９分に決勝点をアシストし、フル出場した。第１戦を０―０のスコアレスドローで終えたチームは、２―１で準々決勝に進