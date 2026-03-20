◆センバツ第２日▽１回戦横浜０―２神村学園（２０日・甲子園）昨年のセンバツを制した横浜が神村学園に完封負けを喫し、初戦で姿を消した。大会ナンバーワン右腕の呼び声高い最速１５４キロの織田翔希投手が先発したが、３回に３安打を許して２失点。その後は修正して８回途中２失点と試合をつくった。誤算は打線だった。制球よくフォークを操る神村学園のエース右腕・龍頭汰樹の前に６安打完封負け。９回は２死満塁まで