アクション俳優の倉田保昭が８０歳の誕生日とアクション俳優６０周年を迎える２０日、「アクション映画制作プロジェクト」を始動。映画「夢物語」の製作をスタートし、７月に公開することが分かった。今作では、香港映画界の重鎮であるサモ・ハンとの再共演が実現。撮影は香港でも行われ、熟練のアクションと円熟味あふれる演技を見せる。監督は「ウルトラマン」など日本のヒーロー特撮をけん引する坂本浩一氏、実写版「るろう