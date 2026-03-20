日本サッカー協会は２０日、韓国に遠征するＵ―２１日本代表メンバーを発表。静岡県勢はＪ２藤枝ＭＹＦＣのＤＦ永野修都（１９）と、清水エスパルスユース出身の筑波大ＭＦ矢田龍之介（１９）が選ばれた。チームは２３日からトレーニングを行い、２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表と対戦する。永野はクラブを通じて「積み上げてきたものをしっかりと発揮し、充実した時間にして戻ってこられるように頑張り