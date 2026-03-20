「オープン戦、日本ハム−ヤクルト」（２０日、エスコンフィールド）試合前のメンバー表交換で、ヤクルトの池山隆寛監督が赤いマスクをつけて登場した。スワローズのチーム名入りで、背番号８８がスパンコール、打撃フォームのシルエットがプリントされており、日本ハム・新庄剛志監督が普段着用している黒いマスクとよく似たデザイン。池山監督は１７日の試合から着用している。マスク姿の両チームの指揮官はガッチリと握