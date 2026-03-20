元モーニング娘。で５児ママの辻希美（３８）が１９日、ブログを更新。第２子長男・青空（せいあ）くん（１５）の中学の卒業式を報告した。「今日は青空の卒業式でした青空の中学校の３年間は本当にあっという間でしたついこの間入学したと思ったのにもう卒業式と言う気持ちです」と報告。「３年生になってからは受験という壁にぶつかり不安になったり、泣いたり、悩んだり…本当に大変だったけど本当に良く頑