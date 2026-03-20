「選抜高校野球・１回戦、神村学園２−０横浜」（２０日、甲子園球場）昨年センバツ優勝の横浜が神村学園との注目対決に敗れ、初戦で姿を消した。横浜の初戦敗退は明豊に５−１３で負けた１９年大会以来で７年ぶり。春夏を通じて甲子園での初戦完封負けは初めて。最速１５２キロのプロ注目右腕、織田翔希投手（３年）は７回２／３、７安打２失点、５奪三振と１０９球の力投だったが、援護がなかった。三回に内野安打と犠打で