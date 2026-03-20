テレビ東京は28日午後4時から『晩餐ブルース Special』を放送すると発表した。1月クールで放送された連続ドラマのスペシャル放送が決まり、連ドラでW主演を務めた井之脇海、金子大地に加え、草川拓弥、穂志もえか、石田卓也、渡辺哲が続投する。【場面カット】温かい風景…食卓を囲む井之脇海、金子大地本作は、ドラマディレクターとして日々忙殺されながらテレビ局で働く田窪優太、料理人という夢を叶えたものの退職しニート