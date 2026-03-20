◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦神村学園2―0横浜（2026年3月20日甲子園）2年ぶり7度目の出場となった神村学園（鹿児島）が昨春の王者・横浜（神奈川）を2―0で下し、2回戦に進出した。128球の熱投で無四球6安打完封の龍頭は、試合後の取材で「負けたくないという気持ちがあったので最後まで投げきれた。（9回2死満塁のピンチは）1球、1球全力で最後まで投げ切るという思いで投げ切れた」と充実感をにじませた