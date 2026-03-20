7人組グループ・BTSが、きょう20日午後1時に5thアルバム『ARIRANG』をリリース。タイトル曲「SWIM」のMVが公開された。【写真】ついに7人そろってカムバック！BTSの近影ミュージックビデオは、果てしない海を航海する巨大な船の姿から始まる。映像の中では、ある女性が葛藤し、挫折しながら困難な時間を過ごしている。その時、BTSは舵を握り、錨を上げ、進むべき道を見守るなど、船を導く存在として登場する。7人のメンバーは