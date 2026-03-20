「オープン戦、ソフトバンク−広島」（２０日、みずほペイペイドーム）侍ジャパンの一員としてＷＢＣを戦っていた広島・小園海斗内野手がチームに合流した。試合前練習に姿を見せると、ＷＢＣで共闘したソフトバンク・牧原のもとへ赴き、言葉を交わした。その後は練習で汗を流し、「１番・遊撃」でスタメンに名を連ねた。試合前にはソフトバンクと広島の侍戦士の帰還が場内アナウンスによって伝えられ、大型ビジョンにベン