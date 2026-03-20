俳優の杉本哲太さん（60）が20日に自身のインスタグラムを更新。妻で女優の神津はづきさん（63）と離婚したことを発表しました。【写真】杉本哲太さん「双方合意のもと離婚が…」メッセージ全文「ご報告」という見出しで「このたび、双方合意のもと離婚が成立いたしました」と報告。続けて「これからは、それぞれの人生を歩んでまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづり、「心機一転、俳優としてより一層精