ベーシックな仕立てからレトロな高級車仕様に！トヨタは2026年2月2日、軽商用車「ピクシスバン」にBEVモデルを追加し、発売しました。ピクシスバンの利便性はそのままに、モーター走行による静かでパワフルな走りを実現。航続距離はWLTCモードで257kmと、1日の配達に十分な性能を備えています。【画像】めちゃ渋イイ！ これが“レトロ風”なトヨタ最新「軽バン」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）BEVシステムには、スズキ