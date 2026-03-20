MAISONdesによるプロジェクト 日曜日のメゾンデが、漫画『尾守つみきと奇日常。』を原作にした新曲「なっていく。」を3月25日に配信リリースする。 （関連：MAISONdes、『うる星やつら』EDテーマがバイラル好調トリッキーな楽曲を乗りこなす、聴きどころ満載な花譜のボーカル） 本楽曲は、原作漫画の中で描かれる関係性や感情の機微をすくい取りながら、ポップでありながらもどこか切なさと温かさ