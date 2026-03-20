大人になるとさまざまな“お付き合い”があるもの。そのとき、「これってどうなのだろう」と悩んだり迷ったりモヤモヤしたりすることってありますよね。今回寄せられたのは、わが子のお友だちの発表会へ行くことに関する質問です。『発表会を見に来てくれたお友だちに、何もお礼をしないのは普通のことでしょうか』わが子のお友だちの発表会に来てほしいと誘われ、チケット代を支払い、交通費をかけ、お祝いのお花を持参して観に行