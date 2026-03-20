＜Vポイント×SMBCレディス初日◇20日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦は第1ラウンドが進行しており、全組が前半の競技を終えた。【写真】まるでアイドル菅沼菜々の真剣なライン読み鈴木愛とツアー2年目の荒木優奈が3アンダーで首位にたっている。1打差には日本ツアー3試合目の出場となるパク・ヒョンギョン（韓国）、穴井詩が続いている。昨季女王で開幕戦Vの佐久間朱