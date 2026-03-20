「落ち着いて！」――。選抜高校野球の第２日の２０日、第２試合に登場した横浜（神奈川）のアルプス席では神奈川県海老名市から訪れた同校ファンの高梨睦ちゃん（６）が、小さい体から球児に負けない大声で声援を送った。父とともに４歳頃から同校野球部を追いかけ、県大会を含め１０回以上観戦。校歌や振り付けも完璧だ。応援席の野球部員と親しくなり、いつの間にか関係者席で一緒に応援するように。この日も同校の村田浩