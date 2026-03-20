タレントの堺正章（79）が昨年に初主催したクラシックカーイベント「RALLYFORTISSIMO」を今年も開催することが決まった。今回が3大会目で今までより規模を拡大する。千葉県長柄町を中心としたルートで、クラシックカー競技の醍醐味（だいごみ）である「線踏み競技（ラインチェック競技）」を本格的に実施するラリーイベント。愛好家の間で注目を集めてきた。今回は3、6、11月に大会を開催し年間チャンピオン制度も新設する