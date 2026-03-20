アメリカを訪れている高市総理大臣は、ホワイトハウスでトランプ大統領と会談し、イラン情勢について事態の早期沈静化の必要性を強調しました。【映像】イラン情勢の早期沈静化を訴える高市総理高市総理大臣「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」「イランに関しては核兵器の開発は許されてはならないことですから日本も働きかけをしてきました」トランプ大統領「日本がもっと我々に協力することを