【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ロッキーズの菅野智之はジャイアンツ戦に初先発して３回４安打１失点だった。エンゼルスの菊池はロイヤルズ戦に先発し、４回２／３を２安打１失点。メッツの千賀はアストロズ戦に先発し、４回３安打無失点と好投した。ブルージェイズの岡本はヤンキース戦に７番三塁で出場し、フェンス直撃の中越え二塁打を放つな