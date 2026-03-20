外国為替市場では、きのう一時、1ドル＝160円目前まで進んでいた円安から一転、およそ2円円高が進んでいます。【映像】円高の要因に関して言及する日銀・植田総裁外国為替市場では日本時間夕方ごろから円高が進み、朝方には157円台半ばを付けるなど、昨日に比べ一時2円以上円高が進みました。市場関係者によれば、きのう会見した日銀の植田総裁が中東情勢で不透明感が強い中でも利上げ姿勢を維持していると受け止められたこ