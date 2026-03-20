◇プロ野球オープン戦西武-DeNA(20日、ベルーナドーム)DeNAの筒香嘉智選手がオープン戦にスタメン出場するも、打席の途中で交代するアクシデントがありました。西武とのオープン戦に「4番・ファースト」でスタメン出場した筒香選手。初回、3番・宮粼敏郎選手のタイムリーで先制し、なおもノーアウト1、3塁のチャンスで筒香選手が打席に入ります。筒香選手は初球、西武の先発・武内夏暉投手が投じたインコースのストレートを