国際情勢の悪化に伴う原油の調達難をうけ浜松市は19日、浜松市浜名区にある市営の入浴施設を3月25日から休止すると発表しました。25日から休止するのは浜松市浜名区三ケ日町の浜松市三ヶ日総合福祉センターにある「いのはなの湯」です。浜松市によりますと、国際情勢の悪化に伴い石油製品の確保が厳しい中、重油を燃料として使用している「いのはなの湯」に石油製品の納入業者から3月17日の給油分は確保できたもののその先の