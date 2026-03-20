芸能界屈指のクラシックカーコレクターとして知られるタレントの堺正章が２０日、千葉県長柄町などでクラシックカーラリー「ＲＡＬＬＹＦＯＲＴＩＳＳＩＭＯ」を開催した。世界的高級時計ブランド「ＦＲＡＮＣＫＭＵＬＬＥＲ」が協力し、今回に加えて６月５〜７日、１１月１３〜１５日の年間３大会シリーズとして開催。年間３大会の総合ポイントで王者を決めるシリーズとして年間王者の表彰を導入する。国内外の希少なクラ