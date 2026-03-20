世界的グループ「ＢＴＳ」が２０日午後１時、５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースし、７人完全体でのカムバックを果たした。タイトル曲「ＳＷＩＭ」のオフィシャルＭＶも同時に公開。米人気女優のリリ・ラインハート（２９）がサプライズ出演していた。ラインハートは同時刻に自身のインスタグラムを更新。「彼らをちょっと見守っててくれる？よろしく」と記し、ＭＶ撮影時のオフ動画をアップした。カ