新生活で食パンを買ったものの、食べきれずにカビ…などという経験はありませんか？ 冷凍保存なら安心。今回は冷凍食パンをおいしく食べる方法をご紹介します。 ▼レンチンでふわほか即解凍術 食パンについている氷の粒をしっかり払うのがポイント。ラップなしのレンチンで、焼かなくてもふんわり＆ほかほかに戻ります。 ▼王道おかず系レシピ 冷凍の状態でマヨネーズを塗り、コーンとチーズをのせて焼くだけ。甘みとコクが広