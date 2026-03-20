◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２０日・エスコンフィールド）ヤクルトは、４年目で初の開幕投手を務める吉村貢司郎投手が先発。この日からＤＨを使わず、投手が打席へ。１週間後の開幕へ最後の仕上げに入る。スタメンは以下の通り。１番・遊長岡２番・二赤羽３番左サンタナ４番・一オスナ５番・右増田６番・捕古賀７番・三北村８番・中岩田９番・投吉村