各ラウンド熱い戦いが行われた、WBC(ワールドベースボールクラシック)。決勝まで残ったアメリカ、国内では1000万人以上がテレビにくぎ付けになりました。FOXスポーツが現地19日報じたのは、FOXが中継したアメリカ対ベネズエラの決勝が1078万人以上の視聴者を集め、 WBC史上最も視聴された試合となりました。アメリカはアーロン・ジャッジ選手や、カイル・シュワバー選手、ポール・スキーンズ投手などドリームチームが集結。第1ラウ