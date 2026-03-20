「選抜高校野球・１回戦、神村学園２−０横浜」（２０日、甲子園球場）神村学園が前年覇者の横浜との注目対決を制し、２４年夏以来の甲子園初戦突破。センバツの初戦突破は２４年以来２年ぶりで、この日の勝利で甲子園通算２０勝。打線は０−０の三回１死二塁の好機で田中翔大が中堅右を破る先制タイムリー二塁打。なおも一、三塁と好機を広げ、川崎怜央の右犠飛でこの回２点を奪った。先発の龍頭汰樹が中盤以降は相手の強