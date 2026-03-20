20日のボートレース宮島ヴィーナスシリーズ第24戦「第11回マクール杯」4日目2Rで滝川千依（30＝広島）がコンマプラス05、宮崎安奈（27＝埼玉）が05、土屋千明（43＝群馬）が04、阿部未侑（20＝東京）が06、藤原菜希（39＝東京）が05でフライングによる欠場で賞典除外。発売額の4107万1500円が全て返還され、レース不成立となった。滝川と藤原は今期2本目のF。レース時は3メートルの追い風というコンディション。エース機パワー