7人組グループ・BTSのRMが、足首を負傷したことが20日、公式ファンコミュニティーサイト「Weverse」を通じて発表された。RMは、21日に韓国・光化門広場で開催される『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』でのパフォーマンスを一部制限する。【動画】「7人そろった…！」BTSの最新映像に反響所属レーベル「BIGHIT MUSIC」は「RMは3月19日の公演リハーサル中に足首を負傷し、病院で精密検査と診察を受けました。検査の結果、舟状