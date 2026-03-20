お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。吉本興業の養成所「NSC」の同期仲を語った。番組の人気企画「ぽいぽいトーク」でレギュラー陣からの勝手なイメージに答えた。お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気が「同期の芸人と仲が悪いように見えるが、本っっ当に仲が悪いっぽい」とフリップを挙げると、西野は「それは梶原（雄太）さんです」と